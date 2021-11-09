Улан-Удэ, , 11:00 — REGNUM Решение Советского районного суда Улан-Удэ по делу о смерти младенца в детской больнице будет обжаловано. О намерении обратиться в Верховный суд Бурятии заявили родители ребёнка сразу после вынесения приговора.

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«Таким решение поставлена, они думают, точка. Я думаю, что мы ещё будем бороться. Мы обязательно будем обжаловать. Я уже созвонился с адвокатом. Я покинул зал заседания, сказал: «Позор», потому что это не правосудие», — передаёт портал «Байкал-Daily» слова отца.

Мать ребёнка назвала приговор двойными стандартами — «тех наказываем, этих не наказываем».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 ноября суд признал врача, «залечившего» до комы четырёхмесячного ребёнка, из которой он так и не вышел, виновным. Мужчина приговорён к 2,5 годам ограничения свободы, однако от отбывания наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

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