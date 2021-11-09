Сеул, 9 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Южнокорейский бойз-бенд BTS исполнит песню «Butter» на церемонии вручения наград музыкальной премии American Music Awards (AMA) вместе с американским рэпером Megan Thee Stallion. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Напомним, что в текущем году южнокорейская группа номинирована в трех категориях: «Артист года», «Любимый поп-дуэт или группа» и «Любимая поп-песня». Группу номинируют на данную премию четвёртый год подряд.

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В 2018 году группа завоевала награду в номинации «Любимый артист в социальных сетях», в 2019 году — «Любимый артист в социальных сетях», «Любимый поп/рок-дуэт/группа» и «Тур года», а в 2020 году — «Любимый поп/рок-дуэт/группа» и «Любимый артист в социальных сетях».

Церемония вручения American Music Awards состоится 21 ноября.