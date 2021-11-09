Тюмень, , 10:59 — REGNUM В Тюменской области за девять месяцев 2021 года индекс промышленного производства вырос на 8,1%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Промышленность

Данный рост обеспечен развитием обрабатывающих производств — 115,8%. Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов — 142,5% к уровню девяти месяцев 2020 года, лекарственных средств и медицинских материалов — 177,6%, бумаги и бумажных изделий — 127,8%, электрооборудования — 124,5%.

«Поступательный рост промышленного производства — важнейшая гарантия благополучия региона и его жителей. Мы готовы оказывать максимальное содействие в реализации инвестиционных проектов по развитию уже действующих и созданию новых современных производств», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства за январь-февраль 2021 года составил 107,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. И тогда рост индекса был обеспечен достижениями обрабатывающей промышленности.

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