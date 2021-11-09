Лейк-Форест, США, , 10:59 — REGNUM Кооперативная экшен-игра Back 4 Blood получит полноценный одиночный режим, не требующий подключения к интернету. Об этом 9 ноября пишет Eurogamer.

Back 4 Blood Скриншот с YouTube

Долгожданный режим появится в игре уже в декабре 2021 года одновременно с выходом следующего крупного обновления. В него также войдут новые карты, кооперативные режимы и карты модификаторов.

Back 4 Blood — это игра, в которой четыре геймера сражаются с ордами мутантов-зомби. Её разработкой занималась студия Turtle Rock Studios, автор популярного шутера Left 4 Dead.

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