Москва, 9 ноября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Radiobrest.by Хоккей

В составе «Сибири» шайбы забросили нападающие Олег Ли и Валентин Пьянов и защитник Михал Чайковски.

Вратарь новосибирского клуба Антон Красоткин сыграл «на ноль», отразив 38 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Сибирь» занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 27 очков. «Спартак» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 30 очками.

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