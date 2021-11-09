Казань, 9 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Татарии 10 ноября ожидается похолодание и снег. Соответствующий прогноз составлен региональным управлением Гидрометцентра.

Похолодание

В связи с интенсивным ростом атмосферного давления на территории республики произойдет постепенное размывание облачности. Ночью в Татарии будут отмечаться еще небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем осадки маловероятны. Северный ветер понизит температуру воздуха. Ночью ожидается от —1 до —6 градусов, днем не выше 0…—4.

Как сообщало ИА REGNUM, на Северном Кавказе в течение дня 9 ноября в большинстве субъектов округа будет тепло и солнечно, температура составит до +20°С, а местами и до +22°С. Уже к вечеру станет холодать, пойдет дождь, который сменится снегом.

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