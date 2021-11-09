Магас, , 10:54 — REGNUM Ингушетия стала одним из субъектов РФ, где отмечается высокая активность граждан в переписи населения. В республике приняли участие во всероссийской акции 87,5% жителей, сообщили 9 ноября в пресс-службе правительства региона.

Перепись Untmsh.com

Наиболее высокую активность демонстрируют города Малгобек и Магас, а также Малгобекский район, отметил заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев.

При этом около 7% жителей Ингушетии приняли участие в переписи на портале Госуслуги. Напомним, ранее о 100%-ном охвате населения переписью сообщили власти Чечни.

Как сообщалось, перепись населения в России проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Из-за коронавируса сроки её проведения трижды переносились.

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