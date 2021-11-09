Новосибирск, , 10:54 — REGNUM В Новосибирске в поликлинике № 22 на Затулинском жилмассиве закончили ремонт взрослого отделения. На капитальный ремонт первого этажа отделения потратили 6 млн 225 тыс. рублей. По словам главного врача медучреждения Татьяны Федорининой, теперь оно полностью соответствует концепции «бережливой поликлиники».

В поликлинике № 22 в Новосибирске Министерство здравоохранения Новосибирской области

Во взрослом отделении появились открытая регистратура, навигация, колл-центр. Кроме того, по задумке, пациент теперь будет приходить к конкретному времени на прием к врачу, на вакцинацию, на диспансеризацию.

В колл-центре сейчас работают два оператора. Они оформляют вызовы на дом, записывают на прием. Раньше этим занимались сотрудники регистратуры, теперь функционал разделили.