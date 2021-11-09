Веллингтон, 9 ноября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Служба безопасности здания парламента Новой Зеландии усилила меры безопасности из-за демонстрации противников прививок от COVID-19 в Веллингтоне. Об этом 9 ноября сообщил австралийский телеканал Nine News.

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Почти все ворота в здание парламента были закрыты. Только одни главные ворота на привокзальную площадку остались открытыми, чтобы демонстранты могли пройти через них, не теснясь перед зданием.

Спикер парламента Тревор Маллард отметил, что это были самые жесткие меры безопасности, с которыми он сталкивался с момента своего избрания в 1984 году. Около 300 протестующих собрались в центре Веллингтона перед демонстрацией, организованной «Коалицией за свободу и права».