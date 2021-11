Лион, Франция, , 10:52 — REGNUM Глава разработки Deathloop Динга Бакаба стал новым руководителем студии Arkane Lyon. Об этом 9 ноября пишет издание Eurogamer.

Deathloop Скриншот с YouTube

Бакаба работает в Arkane Lyon с 2010 года — за это время он успел поучаствовать в разработке Dishonored, Dishonored 2 и Deathloop. На посту главы студии он сменил Ромуальда Капрона, который уволился в прошлом месяце.

Добавим, что Dishonored — шутер с видом от первого лица в поджанре immersive sim. Игра получила высокие оценки как от геймеров, так и от критиков.

