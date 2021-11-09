Мельбурн, Австралия, 9 ноября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. «День свободы» в австралийской Виктории состоялся уже давно, когда в штате был снят локдаун. Однако свобода ходить по ресторанам или на спортивные мероприятия была предоставлена далеко не всем, а только привитым гражданам. В свою очередь, выступая 9 ноября, на пресс-конференции премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс отметил, что такая «экономика для привитых» в Виктории останется в силе, передает телеканал Nine News.

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«Как долго будет действовать — справедливый вопрос. Но нам немного затруднительно ответить прямо сейчас», — заявил премьер-министр штата.

Эндрюс также подчеркнул, что получил положительные отзывы от людей о политике, согласно которой непривитые люди не допускаются в рестораны, пабы и непродовольственные магазины.

«С большим уважением обращаются к тем, кто отказался от вакцинации, — ваш выбор неправильный», — добавил политик.