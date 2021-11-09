Брисбен, Австралия, 9 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. По мере того, как все больше жителей австралийского штата Квинсленд прививаются от COVID-19, власти штата снимают ранее введенные ковид-ограничения на работу торговых центров, ресторанов, тренажерных залов и других мест. Однако, как ее называют, новая реальность влечет за собой и новые конфликты, поскольку с проверкой сертификатов вакцинации и QR-кодов на входе в заведения возникают проблемы. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

Выступая перед журналистами, комиссар полиции Катарина Кэрролл отметила, что, если в заведениях возникают проблемы с непривитым человеком, требующим входа, следует позвонить в полицию. Если же сотрудники заведения испытывают проблемы с верификацией доказательства вакцинации, то полицейским также поручено улаживать подобные споры.

«Я ожидаю, что люди, не прошедшие вакцинацию, с самого начала будут осознавать, что у них нет права входить в эти заведения», — заявила Кэрролл.

По ее словам, особое внимание полиция обращает на порядок работы азартных заведений и мест, где продают спиртные напитки.