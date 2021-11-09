Тбилиси, , 10:49 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 21 477 исследований на SARS-CoV-2 выявили 6021 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 8 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 761 067 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 696 921 победил инфекцию, в том числе 3792 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 584 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 75 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6808 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1300.

Днём ранее в Грузии в ходе 21 477 исследований выявили 2191 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 4 348 человек, скончались 74 пациента с COVID-19.

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