Минск, 9 ноября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Обвинения со стороны Польши якобы в нарушениях границы белорусскими военными и в их причастности к миграционному кризису бездоказательны, заявили в министерстве обороны Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В минобороны Белоруссии уточнили, что министерство национальной обороны Польши «не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на официальной странице министерства иностранных дел Польши в соцсети Twitter появился призыв к ЕС «незамедлительно ввести жесткие санкции против всех физических и юридических лиц, которые причастны к созданию миграционного кризис на польско-белорусской границе».

Читайте также: МИД Польши призвал ввести санкции против причастных к миграционному кризису