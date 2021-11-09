Москва, , 10:49 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил Минфин и ЦБ в насаждении бедности в России, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«ЦБ и Минфин систематически отнимают деньги у людей и перекачивают их в ФНБ. Эта людоедская политика должна быть закончена», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на то, что индексация зарплат и пенсий не успевает даже за официальной инфляцией, которая в октябре превысила 8% в годовом выражении, а многим зарплаты и пенсии даже не индексируют.

«Пока ФНБ пухнет от доходов страна нищает. Это происходит из-за бюджетного правила, которое продавили финансово-экономический власти. Валютная выручка от экспорта идёт не в бюджет, не в экономику, а запирается в «кубышку», при этом граждане остаются один на один с мировой инфляцией: внутренние цены растут так же быстро, как мировые», — пояснил депутат Госдумы.

Читайте также: Греф оценил риск стагфляции мировой экономики