Перт, Австралия, , 10:56 — REGNUM 9 ноября в полиции Западной Австралии подтвердили, что расследуют смерть 53-летнего британского туриста Пола М., который мог быть растерзан сразу двумя акулами. Об этом сообщил новостной портал News.com.au.

Акула Цитата из к/ф «Челюсти». реж. Стивен Спилберг. 1975. США

По информации газеты The Sun, во время утреннего заплыва мужчину утащила под волны большая белая акула длиной 4,5 метра. Инцидент произошел примерно в 45 метрах от берега. За несколько часов до трагедии в воде видели большую акулу.

Сейчас полиция города Перта выясняет, был ли мужчина атакован заснятой на телефон тигровой акулой после показаний свидетелей или все же на мужчину напала белая акула.

Отмечается, что после происшествия гражданам не рекомендуется плавать возле места трагедии.