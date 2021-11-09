Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга ликвидировала очередной подпольный цех по производству алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более четырех тонн поддельного алкоголя, а также партия контрафактных сигарет. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поддельный алкоголь Пресс-служба ГУМВД п оСПб и ЛО

Незаконный цех по производству контрафактного алкоголя был обнаружен сотрудниками экономической полиции в начале октября текущего года. Тогда из гаражного кооператива на Суздальском проспекте было изъято полтонны поддельного алкоголя, оборудование, стеклотара и фальшивые акцизные марки.

«По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование)», — отметили в ведомстве.

Расследуя угольное дело, правоохранительные органы смогли установить личность организатора незаконного производства, а также вышли на второй принадлежащий ему подпольный алкогольный цех. Как и в первом случае, производство было размещено в двух гаражах гаражного кооператива на Учительской улице. В результате обыска полицейские обнаружили и изъяли 4200 литров спиртосодержащей продукции.

«Часть контрафакта уже была разлита по бутылкам с этикетками известных брендов крепких алкогольных напитков. Кроме этого в гаражах были обнаружены контрафактные сигареты различных марок — 167 коробок, а также оборудование, тара и печатная продукция, в том числе этикетки», — уточнили в ведомстве.

В отдел полиции в качестве подозреваемого был доставлен 46-летний уроженец Эстонии. По данным полиции, именно он организовал незаконное производство в обоих подпольных цехах.