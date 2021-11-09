Рим, , 10:48 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился 8 ноября в Риме со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. В ходе встречи два министра обменялись ратификационными грамотами Соглашения между двумя странами о делимитации их соответствующих морских зон. Об этом сообщает AMNA.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

В последующих заявлениях для СМИ Дендиас отметил, что этот обмен стал «очень счастливым событием», поскольку он позволяет начать реализацию Соглашения.

«Этот символический акт исключительно важен. Это закрывает вопрос, который оставался нерешенным в течение 45 лет, и демонстрирует наши образцовые отношения с Италией, как в рамках ЕС… так и на двустороннем уровне. У нас тесные связи, которые охватывают весь спектр: торговлю, инвестиции, так как Италия занимает одну из важнейших позиций на греческом рынке. Мы многого достигли, но можем добиться еще большего в таких секторах, как туризм, культура и образование, где мы тесно сотрудничаем».

Министр отметил, что сотрудничество между Грецией и Италией не является неожиданностью, оно и должно происходить между двумя соседними дружественными странами, а обмен ратификационными грамотами продемонстрировал уважение двух стран к международному праву, особенно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС).

«Наше общее намерение состоит в том, чтобы все средиземноморские страны приняли эти ценности, приверженность международному праву и ЮНКЛОС. Это способствовало бы международной стабильности, а Греция всегда открыта для расширения многостороннего сотрудничества на этой основе. К сожалению, мы все еще далеки от реализации этой перспективы», — сказал Дендиас.

Также он сказал, что проинформировал своего итальянского коллегу о том, что Турция продолжает свои незаконные действия в Восточном Средиземноморье и попирает основополагающие принципы международного права.

«Казус белли, угроза войны против Греции продолжает действовать в отношении Турции. Это единственная страна в мире, которая выступила с угрозой войны против другой страны. В нем также содержатся угрозы в адрес Республики Кипр. Это касается не только Греции и Кипра, но и семьи Европейского союза в целом, включая Италию», — добавил Дендиас.

Министры также обсудили другие вопросы, включая события в Ливии, на Западных Балканах, миграцию, климатический кризис и необходимость изменения структуры энергопотребления для удовлетворения потребностей Европы в энергоснабжении до завершения зеленого перехода.