Улан-Удэ, , 10:46 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ завершился процесс по делу о смерти младенца, скончавшегося в детской больнице в июле 2019 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда, на скамье подсудимых оказался врач-реаниматолог Алдар Цыденов.

Младенец Pexels.com

Четырёхмесячный ребёнок поступил в детскую клиническую больницу в феврале 2019 года с диагнозом «острый бронхит». Из-за ненадлежащего лечения мальчик впал в кому, из которой так и не вышел. Спустя шесть месяцев он скончался.

Было возбуждено уголовное дело, в смерти пациента обвинили лечившего ребёнка врача-реаниматолога. Кроме того, власти республики объявили о расформировании медицинского учреждения и присоединения к ДРКБ.

В итоге суд признал Цыденова виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей, приговорив к ограничению свободы на 2,5 года. Однако медик освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Гражданский иск о компенсации морального вреда Котенко А.В. и Т.П. удовлетворен частично, в пользу каждого с ГАУЗ «ДРКБ» взыскано по 1 000 000 рублей 00 копеек. За гражданскими истцами также признано право на удовлетворении гражданского иска о возмещении материального ущерба», — добавили в суде.

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