Чусовой, Пермский край, , 10:45 — REGNUM В Чусовском городском округе Пермского края вынесен приговор группе фальшивомонетчиков, в состав которой входили трое жителей Чусового и житель Лысьвы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фальшивая купюра 18.мвд.рф

По данным ведомства, 31-летнйи житель Чусового приобрел партию фальшивых купюр номиналов 5 тысяч рублей через интернет и предложил знакомым сбывать поддельные деньги. Группа злоумышленников ходила по магазинам, где отсутствовали детекторы поддельных денег, и приобретала недорогие товары, расплачиваясь фальшивыми рублями.

Фальшивомонетчиков задержали осенью 2020 года. Установлено 19 фактов сбыта фальшивых купюр на территории Перми, Чусового и Лысьвы.

Суд назначил главному фигуранту уголовного дела три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Соучастники получили от года принудительных работ до двух лет и десяти месяцев лишения свободы. Приговор суда пока не вступил в законную силу