Брянск, , 10:55 — REGNUM В Брянской области 9 ноября выявлено 511 новых носителей коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2 225 тестов. Выписаны после выздоровления ещё 449 жителей, 12 — скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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С начала пандемии в Брянской области подтверждено 80 898 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 72 233 человека. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 1 987 пациентов.

В лабораториях региона в общей сложности провели 998 968 исследований на коронавирус.