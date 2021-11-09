Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM Жители Ростовской области записали видеообращение президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить QR-коды. Авторы заявления уверены, что донские власти под видом заботы о здоровье власти устроили сегрегацию граждан по принципу наличия или отсутствия прививки от COVID-19.

QR-код сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы, жители Ростовской области, желая сохранить единство нашего народа, согласие и мир, просим вас как главу государства и гаранта Конституции РФ обратить внимание и остановить беззаконие. На основании региональных постановлений работодатели массово грозят оставить людей без работы и средств к существованию, таким образом принуждая их к вакцинации. Без QR-кодов запрещено посещать торговые центры, в которых расположены продуктовые магазины и аптеки, физкультурно-оздоровительные комплексы, театры и музеи», — приводят пример активисты.

Авторы видеообращения также указывают на то, что людям отказывают в плановой медицинской помощи, запрещается заходить в школу или детский сад за ребёнком.

«Мы видим, как идёт массовая сегрегация населения в зависимости от наличия прививки, хотя участие в прививочной кампании носит добровольный характер. Мы убеждены, что в стране, победившей фашизм, людям пытаются навязать таким противоправным способом некие документы в качестве допуска к нашим базовым правам и свободам. Мы обеспокоены тем антинародным курсом, который проводят органы исполнительной власти субъектов РФ», — говорят активисты.

ИА REGNUM напоминает, что утром 8 ноября ошибочный сбой, который привёл к сокращению срока действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, вызвал бурю возмущения среди ростовчан. Пользователи социальных сетей обсудили произошедшее и назвали ситуацию неслучайной.

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