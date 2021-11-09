Канберра, , 10:46 — REGNUM В Австралийской столичной территории ограничения по COVID-19 будут сняты с 12 ноября, что произойдет раньше запланированного срока после того, как в регионе охват вакцинации двумя компонентами достигнет 95%. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News.

Г.Канберра Brian ireland

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Ограничения на поход в гости в частное домовладение или на проведение неформальных собраний на открытом воздухе будут отменены. В торговых помещениях также увеличится заполняемость — расчеты будут производится исходя из двух квадратных метров на одного человека.

Масочный режим по-прежнему будет соблюдаться в общественном транспорте, больницах, учреждениях по уходу за престарелыми людьми, а также для учителей и старшеклассников в школах.

Следующее ослабление карантинных мер будет рассмотрено в январе 2022 года, сообщили в местном правительстве.

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