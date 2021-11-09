Курагинский район, Красноярский край, 9 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Курагинском района Красноярского края выявлено бешенство. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в региональном управлении Россельхознадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Корова

«На территории села Черемшанка Курагинского района зарегистрирована вспышка бешенства. Заболевшее животное — крупный рогатый скот», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты провели обследование эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определили границы угрожаемых зон, разработали план мероприятий по ликвидации заболевания. Проведены и другие необходимые мероприятия.

Губернатору Красноярского края направлено представление о введении карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Тюменской области специалисты рекомендуют не трогать лесных обитателей.

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