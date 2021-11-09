Амурская область, 9 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В посёлке Моховая Падь Амурской области благоустроили отдалённый район по нацпроекту «Жильё и городская среда». Зона отдыха появилась на территории у ручья Буяновский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе правительства Приамурья.

ИА REGNUM Набережная

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Проезд к новой зоне отдыха заасфальтировали, снабдили автопарковкой и пешеходными дорожками. На берегу создана площадка для игры в пляжный воллейбол.

Всего в 2021 году в Приамурье в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроят 61 объект. Общая стоимость всех работ — 270,6 миллионов рублей. Деньги поступили из федерального и регионального бюджетов. В том числе завершиться реализация двух проектов-победителей Конкурса малых городов: Бамовский Арбат в городе Тында и Городской Парк культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский.

«Городская среда — наше национальное богатство. Поэтому тема создания комфортной городской среды вынесена сегодня на беспрецедентный уровень — возведена в ранг приоритетного национального проекта», — прокомментировал работы по объектам городской среды эксперт ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом в Амурской области нацпроект «Жильё и городская среда» позволит в этом году благоустроить города Благовещенск, Зею, Белогорск, Свободный, Райчихинск, Тынду, Шимановск, Сковородино, а также ЗАТО Циолковский, городское поселение Завитинск и посёлок городского типа Прогресс.