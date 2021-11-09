Москва, , 10:43 — REGNUM Министерство юстиции РФ признало экстремистским фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов», который был снят на Центральной студии документальных фильмов в Москве в 1973 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Так, теперь видеозапись с вышеупомянутым названием внесена в список экстремистских материалов и стала 5 218-м материалом, признанным в России экстремистским.

Картина считается псевдодокументальной и не демонстрировалась в широком прокате. Решение о запрете фильма в июле 2021 года принял Сыктывкарский городской суд. Согласно заключению, сделанному по результатам проведённого лингвистического исследования специалистом УФСБ России по Республике Коми, сионистам в фильме предписываются «враждебные действия» в отношении «арабов, чехов, словаков» и палестинцев. Помимо этого, на них возлагается ответственность за «финансовую помощь фашистской Германии в подготовке ко Второй мировой войне».

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Чёрно-белая картина продолжительностью 1 час 28 минут, выпущенная в Советском Союзе в 1973 году, вызывала неоднозначную реакцию. Его показ в широком прокате из-за скандальности формулировок был запрещён.