Москва, 9 ноября 2021, 10:44 — REGNUM По сценарию сейчас за курдов на польской границе должны вписаться гуманитарные организации. Задача белорусских модераторов — как можно дольше держать беженцев в серой зоне и обустраивать лагеря на евро/деньги. Что уже и началось, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, вторжение около тысячи нелегальных мигрантов из Белоруссии при содействии Госпогранкомитета Белоруссии обсуждает на экстренном совещании в Варшаве польское правительство.
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