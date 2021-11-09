Москва, , 10:44 — REGNUM По сценарию сейчас за курдов на польской границе должны вписаться гуманитарные организации. Задача белорусских модераторов — как можно дольше держать беженцев в серой зоне и обустраивать лагеря на евро/деньги. Что уже и началось, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Граница Белоруссии и Польши Gpk.gov.by

«Польская католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору денег на нужды беженцев, удерживаемых силой на польско-белорусской границе и требует создания гуманитарных коридоров.

Проблема для польских властей ещё и в том, что США поддерживают курдов в Сирии в борьбе с Турцией. Поэтому Вашингтон не одобрит Варшаву и более того надавит в какой-то момент.

Очень сложный замес: курды, Батька, Польша, Эрдоган, ЕС, США, газ и Донбасс. И только Россия стоит пока в сторонке. Мы не при чём и это правда.

Но только Москва в конечном итоге может развязать этот узел. Но не сейчас, позже, когда станет холодно и интернет наполнится фотками замерзающих курдских детей», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вторжение около тысячи нелегальных мигрантов из Белоруссии при содействии Госпогранкомитета Белоруссии обсуждает на экстренном совещании в Варшаве польское правительство.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Читайте также: Правительство Польши на экстренном совещании обсуждает вторжение нелегалов