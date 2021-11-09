Москва, , 10:41 — REGNUM В Госдуме возмущены ситуацией с доставкой товаров для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Сахалин на карте Иван Шилов © ИА REGNUM

«На кону национальная безопасность! И рынок в этом вопросе ничего решать не имеет права!» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По его убеждению, ущемлять права регионов — значит рисковать целостностью Российской Федерации.

«Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости», — подчеркнул парламентарий.

В портах Приморья, парализованных резко возросшим грузопотоком на фоне увеличения транзита из Китая, застряли тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области. Жители этих регионов испытывают нехватку товаров первой необходимости, есть дефицит стройматериалов и продуктов, пишет «Коммерсантъ».