Канберра, 9 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что он не будет заставлять австралийцев покупать электромобили, а будет вместо этого инвестировать в инфраструктуру, чтобы побудить автомобилистов рассмотреть альтернативы транспортным средствам, работающим на ископаемом топливе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 9 ноября, передает телеканал Nine News.

Kristy Robinson Скотт Моррисон

Выступая возле павильона Toyota Hydrogen Center на юго-западе Мельбурна, Моррисон представил правительственную стратегию Future Fuels, которая предполагает партнерство с частным сектором для финансирования строительства порядка 50 000 зарядных станций в частных домах.

«Мы не собираемся говорить им, что покупать, или какой автомобиль водить, или где они могут и где не могут водить машину, мы не собираемся говорить им, как жить своей жизнью, и не собираемся вмешиваться в их образ жизни или поднимать цены на бензин, чтобы заставить их пересесть на электромобили», — заявил Моррисон.

Премьер-министр страны также отметил, что после появления массового запроса на электромобили цена на них будет постепенно снижаться.