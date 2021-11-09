Куала-Лумпур, , 10:39 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб совершит свой первый официальный визит в Индонезию с 9 по 11 ноября 2021 года, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министра Малайзии будет сопровождать министр иностранных дел страны Сайфуддин Абдулла.

Планируется, что премьер-министр проведет встречу с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Этот официальный визит откроет новую главу в прочных двусторонних отношениях между Малайзией и Индонезией. Премьер-министр также проведет встречу с торговыми представителями и основными игроками отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия вошла в пятерку стран с наибольшим количеством привитого населения.

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