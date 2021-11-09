Самара, 9 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Проанализировать цены на хлеб в Самарской области поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Хлеб

Сообщается, что меры по стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия были рассмотрены на оперативном совещании в областном правительстве.

Министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин сообщил, что в регионе выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

«На хлеб из ржаной муки за 10 месяцев рост составил 9,7%, на белый хлеб на 6,1%. Это примерно соответствует тем трендам, которые сложились в соседних регионах Приволжского федерального округа», — приводит пресс-служба слова министра.

При этом глава региона не посчитал это достижением.

«Если вы считаете это достижением, я так не считаю. Достижением было бы, если бы у нас темп роста был в 2−3 раза ниже, чем у соседей. Я отвечаю за регион, мы должны думать о жителях нашего региона, о людях. И даже если есть тренд в соседних регионах, мы должны добиваться с вами более доступных для населения цен», — приводит пресс-служба слова Азарова.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия области Николая Абашина, объем производства зерна в 2021 году в регионе составил 1,9 млн тонн.

«Это в полном объеме покрывает внутреннюю потребность, которая составляет 1,1 миллиона тонн, из них 320 тысяч тонн — это продовольственная пшеница», — сообщил он, отметив, что сейчас средние отпускные цены производителей на продовольственную пшеницу третьего и четвертого класса составляют 16 675 и 14 212 рублей за одну тонну соответственно.

Отмечается, что с октября 2020 года по октябрь 2021 цена на пшеницу третьего класса увеличилась на 33,4%, а на пшеницу четвертого класса цена подросла на 18,4%.

«В целом на сегодняшний день это отражает общероссийскую тенденцию по росту цен на пшеницу», — приводит пресс-служба слова Абашина.

По итогам обсуждения глава региона назначил на ближайшее время совещание по ценам на сельскохозяйственную продукцию и пищевые товары.

Азаров поручил чиновникам провести анализ цен на хлебобулочные изделия, овощи, «борщевой набор», а также провести мониторинг цен в крупных торговых сетях региона и оптовых компаниях, изучить ситуацию по запасам продовольствия.