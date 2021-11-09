Москва, , 10:36 — REGNUM Новая Москва является лидером по числу оформленных договоров долевого участия в строительстве, сообщили 9 ноября в пресс-службе столичного управления Росреестра, опубликовав статистику за третий квартал 2021 года.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего за три месяца на рынке жилой и нежилой недвижимости была зарегистрирована 21 251 такая сделка. При этом около 28% пришлось именно на Новую Москву.

Также среди лидеров оказались Юго-Восточный и Северо-Западный административные округа столицы — 12,5% и 12,2% соответственно. Немного отстаёт от них запад Москвы — 11,8%.

Меньше всего ДДУ заключается по объектам в новостройках Зеленограда.