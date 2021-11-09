Нижний Новгород, , 10:44 — REGNUM Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (Нижегородская область) подписало многомиллионный контракт на комплекс «услуг по организации и проведению мероприятия, посвященного празднованию Дня строителя атомной отрасли». Данные о прямой закупке у единственного поставщика появились на сайте zakupki.gov.ru в начале ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Праздник есть праздник Алексей Колчин © ИА REGNUM

Контракт на 5 млн рублей подписан с Национальной ассоциацией инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС). В документе уточняется, что в стоимость входят услуги по привлечению ведущих, артистов, творческих коллективов для выступления на празднике и организация застройки и оформление площадки. При этом артистов должны подобрать «из числа медийных лиц российской эстрады/телевидения», а арендованные для мероприятия площадки, включая концертный зал, зону welcome и интерактивную зону, должны декорировать флористическим оформлением.

Судя по данным сайта госзакупок, ФГУП «Производственное объединение «Маяк» из Челябинской области также подписало контракт на 5 млн рублей с тем же единственным поставщиком. Перечень задач исполнителя в контракте довольно размыт. В частности, упомянуты услуги по привлечению режиссерско-постановочной группы для организации и проведения мероприятия, услуги по предоставлению организационного сопровождения. В частности, для постановочной группы, ведущего, артистов и творческих коллективов должны быть обеспечены проезд или перелёт, проживание. Относительно артистов уточняется — «в соответствии с графиком подготовки и проведения мероприятия, бытовыми райдерами артистов». Исполнитель также должен обеспечить мероприятия «по соблюдению эпидемиологической безопасности, включая закупку средств индивидуальной защиты и проведение ПЦР-тестирования».

Услуги должны быть оказаны до 20 декабря 2021 года, но уточняется, что в связи с эпидемситуацией, связанной с распространением COVID-19, сроки могут быть изменены.

Отметим, в августе-сентябре 2021 года схожие контракты обнародовали АО «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (на 25 млн рублей) и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина» (на 3 млн рублей). Исполнитель всё та же НАИКС.