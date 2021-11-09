Киев, 9 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. МИД Украины направил в посольство Грузии в Киеве ноту протеста в связи с переводом бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу. Об этом сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Mstyslav Chernov/Unframe Михаил Саакашвили

«Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны», — говорится в заявлении украинского МИД.

В ведомстве призвали руководство Грузии перевести Саакашвили в частную клинику, где ему окажут медицинскую помощь в соответствии с рисками, возникающими у человека, объявившего голодовку.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября, после чего он объявил голодовку. 8 ноября, когда консилиум врачей заявил об ухудшении состояния экс-президента, его перевезли в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси. Сам бывший грузинский лидер выступал против такого перевода. По данным минюста Грузии, в тюремной больнице голодающий более месяца Саакашвили набросился на правоохранителей и повредил медицинского оборудование.