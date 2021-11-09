Геленджик, Краснодарский край, 9 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Более чем вдвое, на 115%, вырос пассажиропоток аэропорта Геленджик за десять месяцев 2021 года по отношению к предыдущему году, а рост по сравнению с 2019-м составил сразу 195%. Данные 9 ноября распространила пресс-служба аэропорта.

(сс)Катерина Ровенская Геленджик

Так, за 10 месяцев 2021 года пассажиропоток аэропорта составил 994 433 человека, за тот же период 2020 года через аэропорт прошли 462 983 пассажира, а в 2019 году — 337 302 человека.

На прилёт в аэропорту Геленджика в 2021 году обслужили 487 972 пассажира, чем годом ранее, на вылет — 506 461 человек. За десять месяцев аэропорт выполнил 8 187 взлетно-посадочных операций, это на 88% больше, чем годом ранее.

Самым востребованным направлением 2021 года стала Москва, рейсами в столичные аэропорты из Геленджика отправлены 744 530 пассажиров. Также в числе популярных направлений — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа и Красноярск.

В зимнем расписании аэропорта на 2021−2022 годы рейсов и направлений в два раза больше, чем в зимнем сезоне 2020 года. Только в ноябре-декабре планируется обслужить порядка 370 рейсов по трем направлениям: Москва, Санкт-Петербург и Челябинск.