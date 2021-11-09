Москва, , 10:33 — REGNUM Находчивые пользователи сервиса Avito со всей России пытаются заработать на наличии сертификатов о прививке и QR-кодов. На портале доступно порядка 350 объявлений, в которых предлагают за деньги сходить в магазин или ТЦ по QR-коду, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

QR-код geralt

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Цена за необычную услугу варьируется от 150 до 2 000 рублей. Обладатели QR-кодов предлагают сходить в магазин за продуктами, забрать посылки из сервисов доставки и даже сводить детей в театр или кино. Подобные предложения поступают из Калининграда, Рязани, Пензы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Красноярска и многих других городов.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации во многих городах России наличие QR-кода для посещения торговых центров стало обязательным с 30 октября по 7 ноября 2021 года.