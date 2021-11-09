Афины , 9 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Седьмая встреча старших командиров сухопутных войск стран Евросоюза состоится в Афинах 9−11 ноября. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил Греции 8 ноября.

(сс) Gonbiana Афины

По последним данным, во встрече примут участие 28 командующих вооруженными силами ЕС и командующий армией США в Европе и Африке.

Отмечается, что главной темой встречи являются вызовы, с которыми сталкиваются вооруженные силы стран ЕС.