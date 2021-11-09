Калуга, 9 ноября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году центром государственно-частного партнерства (ГЧП) совместно с органами исполнительной власти и муниципальными образованиями прорабатывается 30 проектов, сообщает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора центра Анну Лукину.

Admoblkaluga.ru Иллюстрация Центра государственно-частного партнерства Калужской области

В плане калужского областного центра ГЧП — строительство двух школ в Обнинске на 1144 мест и в Калуге на 1125 мест. Находится в работе проект по строительству канатной дороги. Объем инвестиций — 2 млрд 524,5 млн рублей. Совместно с региональным министерством спорта готовятся проекты по созданию гостинично-спортивного комплекса в микрорайоне Анненки в Калуге (объем инвестиций — не менее 50 млн рублей) и по строительству круглогодичной дополнительной тренировочной ледовой арены «Олимп».

За 2020 и первое полугодие 2021 года областным центром ГЧП было подготовлено 823 документа по различным проектам, оказано более 2000 консультаций, разработано 60 дорожных карт. Всего на территории Калужской области было заключено 24 концессионных соглашения, восемь из них завершены. В настоящее время успешно реализуются 16 проектов ГЧП общим объемом вложенных средств на сумму более трёх млрд рублей