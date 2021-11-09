Москва, 9 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 10 ноября посетит Индию, сообщает 9 ноября пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

«В Нью-Дели Патрушев примет участие в многосторонней встрече секретарей советов безопасности по ситуации в Афганистане», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

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