Ярославль, 9 ноября 2021, 10:30 — REGNUM В Ярославле после жалоб жителей будут позже выключать фонари в утреннее время. Об этом было заявлено на еженедельном общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
О том, что жители жалуются на темноту на улицах, сказал мэр Владимир Волков.
Ответил мэру начальник РЭС «Яргорэлектросети» Алексей Козырев. По его словам, энергетики также знают про большое количество жалоб.
Сейчас проблема устранена и с сегодняшнего дня уличное освещение будет отключаться не раньше 7:50.