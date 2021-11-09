Ярославль, 9 ноября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле после жалоб жителей будут позже выключать фонари в утреннее время. Об этом было заявлено на еженедельном общегородском совещании в мэрии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославль

О том, что жители жалуются на темноту на улицах, сказал мэр Владимир Волков.

«Определённое количество жалоб поступает на ранее выключение освещения. То есть, сейчас световой день сильно сократился и в 7 утра, когда идёт отключение освещения городского, очень много поступает жалоб, что люди выходят на работы и во дворе темно», — поделился сутью проблемы мэр.

Ответил мэру начальник РЭС «Яргорэлектросети» Алексей Козырев. По его словам, энергетики также знают про большое количество жалоб.

«Поступает большое количество жалоб о том, что уличное освещение у нас отключается в 7:10 — 7:20, а то и в 7 часов где-то. Провели проверку, выявили факт сбоя в работе программного обеспечения», — пояснил Алексей Козырев.

Сейчас проблема устранена и с сегодняшнего дня уличное освещение будет отключаться не раньше 7:50.