Вашингтон, 9 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба НХЛ.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

Овечкин забросил одну шайбу и отдал два голевых паса в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:3). Он вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. У обоих по 741 шайбе.

Второй звездой дня стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Филипп Дано, который отметился двумя голами и результативной передачей в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:1).

Третьей звездой признан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого две передачи во встрече с «Флоридой Пантерз» (4:3).

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