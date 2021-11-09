Брисбен, Австралия, , 10:27 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Квинсленд Анастейша Палащук 9 ноября в ходе пресс-конференции представила дорожную карту по снятию ковид-ограничений. Новыми свободами жители штата смогут воспользоваться 17 декабря или когда охват вакцинации от COVID-19 двумя компонентами в Квинсленде достигнет 80%, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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С 17 декабря владельцы пабов, ночных клубов и других развлекательных заведений будут освобождены от всех ограничений при условии, что весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы. С этого же дня требование о вакцинации будет также применяться к персоналу и посетителям на спортивных мероприятиях и других мероприятий, проходящих на государственных стадионах.

Никаких ограничений на проведение свадеб также не будет, если все присутствующие на торжествах будут полностью привиты от COVID-19.

Выступая перед журналистами, премьер-министр штата Палащук отметила, что новые послабления являются «наградой» для вакцинированных жителей Квинсленда.

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