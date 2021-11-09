Воронеж, 9 ноября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Благоустройство Никитинского сквера в центре Воронежа завершено, об этом сообщили в пресс-службе администрации города 9 ноября. Работы проводились в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж на 2018−2024 годы».

Пресс-служба администрации Воронежа Обновлённый Никитинский сквер

Сквер Никитинский был выбран жителями в ходе голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году, работы удалось провести до конца 2021 года.

Концепцию сквера разработали, опираясь на факты биографии поэта Ивана Никитина. Так, то, что он родился в семье владельца свечного завода, отразилось в малых архитектурных формах в зоне отдыха, а отсылкой к тому, что Никитин открыл в центре Воронежа книжный магазин с читальней, стали круглые беседки-«читальни». Особенности функциональных зон подчеркнуты цитатами из его «Дневника семинариста». В сквере разместили современные детские игровые комплексы с резиновым покрытием, горками, башнями, канатами, подвесным мостиком, качели-гамаки, батут, песочница с домиками, качалки-балансиры и другие привлекательные элементы детского оборудования, современные лавочки различных форм, домики-беседки, парклеты. Стоимость благоустройства составила 18,5 млн рублей.

«Уже вижу, что сквер, получив второе рождение, стал еще более популярным у горожан», — написал в своём телеграмм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.