Мельбурн, Австралия, , 10:26 — REGNUM Период самоизоляции для не привитых от COVID-19 школьников в австралийском штате Виктория был сокращен до семи дней, чтобы свести к минимуму неудобства в классе. Невакцинированным ученикам, если они контактировали с заболевшим COVID-19 человеком, необходимо будет изолироваться только в течение семи дней, а не 14 дней как раньше. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Nine News.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

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Однако школьники будут должны сдавать экспресс-тесты на COVID-19 каждый день в течение еще семи дней после самоизоляции. Новые правила вступят в силу с 15 ноября.

В связи с этим при контактах с зараженными коронавирусом лицами непривитые студенты вернутся в классы на неделю раньше, чем планировалось. Учащимся в возрасте до 12 лет в будут предложены экспресс-тесты, которые будут доступны школам на безвозмездной основе.

Отмечается, что время ожидания результата тестов составляет 15−30 минут.