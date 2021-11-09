п.Синявино, , 10:47 — REGNUM Мужчина погиб на Синявинских высотах в Ленинградской области, подорвавшись на минометной мине времен Великой Отечественной войны. Рядом с телом было найдено более десятка других боеприпасов. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Несчастный случай произошел днем 8 ноября в лесном массиве в 6 км от автодороги А-120 (будущая КАД-2, — прим. ред.) недалеко от урочища Гайтолово, в районе Синявинских высот Кировского района Ленинградской области. 39-летний местный житель подорвался на боеприпасе. Во время осмотра места происшествия правоохранительные органы обнаружили еще несколько взрывоопасных предметов.

Прибывшие специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии обследовали место происшествия и установили, что взрыв произошел в результате детонации 82-миллиметровой минометной мины времён Великой Отечественной войны. Рядом с местом происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили и обследовали другие боеприпасы времён войны: 11 миномётных мин калибром 82 мм, две мины калибра 50 мм и две мины калибра 120 мм, один артиллерийский 152-миллиметровый снаряд и пять головных взрывателей от боеприпасов.

«Данные предметы с соблюдением необходимых мер безопасности были эвакуированы в безопасное место для дальнейшего уничтожения», — отметили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти сообщили, что по факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «Процессуальное решение будет принято после проведения доследственной проверки и медицинского судебного исследования тела», — добавили в ведомстве.

Напомним, в районе Синявинских высот в 1941—1944 годах велись жесточайшие бои во время битвы за Ленинград. Владение высотами позволяло контролировать обширную территорию шлиссельбургско-синявинского выступа от Ладожского озера на севере до реки Мга на юге, являвшуюся оптимальным местом для прорыва блокады, так как расстояние между Ленинградскими Волховским фронтами в районе выступа было минимальным.

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