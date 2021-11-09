Ижевск, , 10:23 — REGNUM Приговором суда 27-летнему жителю Удмуртии назначено 23 года колонии строго режима за насильственные действия сексуального характера, убийство 11-летней девочки и надругательство над телом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Убийство mosaic36

Следствием и судом установлено, что осужденный являлся знакомым матери погибшей девочки и неоднократно приходил в их квартиру. Незадолго до случившегося мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, остался ночевать и, пока мать ребенка спала, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

22 марта 2021 года вновь в состоянии наркотического опьянения мужчина пришел в квартиру, девочка находилась там одна, он напал на ребенка, задушил, а после надругался над телом погибшей.

В ходе расследования были проведены комплексная психолого-сексолого-психиатрическая, молекулярно-генетические, медицинские, дактилоскопические, трасологические судебные экспертизы, допрошены свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 марта в квартире по месту жительства в Сарапуле было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность подозреваемого в преступлении была установлена, в кратчайшие сроки он был задержан. Им оказался ранее судимый, злоупотребляющий наркотиками знакомый матери ребенка.

Кроме уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), п. «в» ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»), ч. 1 ст. 244 («Надругательство над телами умерших») было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») по факту бездействия должностных лиц органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее глава СУ СКР по Удмуртии Руслан Тугушев говорил, что, согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, однако при этом он мог осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

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