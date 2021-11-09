Архангельск, 9 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В ночь на 9 ноября пожар на окраине Архангельска унес жизни трех человек. Об этом сообщает Служба 112.

Ada Be Пожар в доме

Возгорание произошло на острове Бревенник в 12-квартирном деревянном доме. До прибытия экстренных служб из дома эвакуировались 17 человек, в том числе двое детей.

В ходе тушения пожара в одной из квартир были обнаружены тела трех человек: двоих мужчин 1960 и 1964 годов рождения и женщины 1947 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб в результате пожара в шестиэтажном доме в центре Москвы.