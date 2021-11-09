Лондон, , 10:22 — REGNUM В большинстве случаев пациенты, которые умирают от последствий коронавирусной инфекции, не прошли вакцинацию. Однако в правительстве Великобритании обеспокоены ростом числа госпитализаций и летальных исходов среди полностью вакцинированных граждан. Это происходит из-за снижения эффективности препаратов от коронавируса. Об этом сообщила директор по стратегическому планированию управления по общественному здравоохранению Соединённого Королевства доктор Сьюзан Хопкинс, сообщает The Independent.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Эксперт пояснила, что эффективность второй дозы вакцины от коронавируса снижается через пять-шесть месяцев после прививки, быстрее всего — у граждан в группе риска.

Хопкинс добавила, что смертность среди пожилых жителей страны прежде всего связана с тем, что около 5% населения не прошли полный курс вакцинации.

«Мы по-прежнему наблюдаем случаи смерти в основном среди невакцинированного населения, — подчеркнула специалист. — Но всё чаще из-за снижения эффективности случаи смерти наблюдаются и среди вакцинированных».

В связи доктор Сьюзан Хопкинс призвала жителей Великобритании в группе риска не откладывать введение третьей дозы вакцины от коронавируса.

Читайте также: В Роспотребнадзоре высокую смертность от COVID объяснили поздним лечением

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в России пациенты с коронавирусом медлят обращаться к врачу и потому поздно начинают правильное лечение. С этим связана высокая смертность от последствий COVID-19.