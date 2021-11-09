Чита, , 10:21 — REGNUM Поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Забайкальском крае остается напряженной, власти региона заявили об усилении контроля за соблюдением ограничительных мер. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова вице-премьера краевого правительства Инну Щеглову.

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"Посмотрели результаты нерабочих дней, реализации системы QR-кодов. За начало ноября было проверено рекордное количество объектов — более 1600. Ранее такое количество было зафиксировано только в октябре за весь месяц», — отметила чиновница.

По словам Щегловый, органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль за соблюдением ограничительных мер. В случае выявления повторных нарушений, обращаться в суды, вплоть до приостановления деятельности субъектов хозяйствующей деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 9 ноября 2021 года за минувшие сутки общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 80 184, (+368 за сутки).

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Вместе с тем, в регионе зреет протест против введения QR-кодов.

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